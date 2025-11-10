Erdoğan-Bahçeli görüşmesi bekleniyor! "Aramızda sıkıntı yok" mesajı

Başkan Erdoğan ile MHP Lideri Bahçeli arasında bu hafta yapılması beklenen kritik görüşme öncesi ortaya atılan "sorun" iddiaları, "fitne çıkarmaya yönelik spekülasyon" olarak değerlendirildi. Sabah gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, farklılıkların lider diplomasisiyle aşıldığını belirterek, zirvenin hem stratejik konuları ele almak hem de ittifakı hedef alanlara karşı net bir birlik mesajı vermek amacı taşıdığını vurguladı.

