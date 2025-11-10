10 Kasım 2025, Pazartesi

Erdoğan-Bahçeli görüşmesi bekleniyor! "Aramızda sıkıntı yok" mesajı
Erdoğan-Bahçeli görüşmesi bekleniyor! Aramızda sıkıntı yok mesajı

Erdoğan-Bahçeli görüşmesi bekleniyor! "Aramızda sıkıntı yok" mesajı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.11.2025 11:11
Başkan Erdoğan ile MHP Lideri Bahçeli arasında bu hafta yapılması beklenen kritik görüşme öncesi ortaya atılan "sorun" iddiaları, "fitne çıkarmaya yönelik spekülasyon" olarak değerlendirildi. Sabah gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, farklılıkların lider diplomasisiyle aşıldığını belirterek, zirvenin hem stratejik konuları ele almak hem de ittifakı hedef alanlara karşı net bir birlik mesajı vermek amacı taşıdığını vurguladı.
