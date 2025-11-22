22 Kasım 2025, Cumartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
Epsteın-FETÖ bağlantısı ortaya çıktı! Siyasi nüfuzuna başvurulmuş
Yeni yayınlanan Epstein dosyalarından terör örgütü FETÖ'ye ilişkin detaylar çıktı. Belgelere göre terör örgütü elebaşı Gülen'in avukatı Epstein ile temasa geçerek yardım istemiş. ABD'li siyasetçilere Gülen'in Türkiye'ye iadesine karşı lobi yürütmeleri için baskı yapılmasını talep etmiş.