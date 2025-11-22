22 Kasım 2025, Cumartesi

Haberler Gündem Videoları Epsteın-FETÖ bağlantısı ortaya çıktı! Siyasi nüfuzuna başvurulmuş
Epsteın-FETÖ bağlantısı ortaya çıktı! Siyasi nüfuzuna başvurulmuş

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 22.11.2025 11:17
Yeni yayınlanan Epstein dosyalarından terör örgütü FETÖ'ye ilişkin detaylar çıktı. Belgelere göre terör örgütü elebaşı Gülen'in avukatı Epstein ile temasa geçerek yardım istemiş. ABD'li siyasetçilere Gülen'in Türkiye'ye iadesine karşı lobi yürütmeleri için baskı yapılmasını talep etmiş.
