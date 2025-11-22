Epsteın-FETÖ bağlantısı ortaya çıktı! Siyasi nüfuzuna başvurulmuş

Yeni yayınlanan Epstein dosyalarından terör örgütü FETÖ'ye ilişkin detaylar çıktı. Belgelere göre terör örgütü elebaşı Gülen'in avukatı Epstein ile temasa geçerek yardım istemiş. ABD'li siyasetçilere Gülen'in Türkiye'ye iadesine karşı lobi yürütmeleri için baskı yapılmasını talep etmiş.

