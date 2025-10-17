Emine Erdoğan’dan yoğun diplomasi trafiği: Sıfır Atık Forumunda çevre, barış ve Gazze gündemi

Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, İstanbul’da düzenlenen “Sıfır Atık Hareketi: İnsan, Mekan, Dönüşüm” temalı Uluslararası Sıfır Atık Forumu kapsamında çok sayıda ikili görüşme gerçekleştirdi. Emine Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Shina Ansari, BM Habitat İcra Direktörü Anaclaudia Rossbach, UNECE İcra Sekreteri Tatiana Molcean ve BM Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı Başkanı Prof. Jeffrey Sachs ile bir araya geldi. Görüşmelerde çevre, atık yönetimi, sürdürülebilir şehirleşme, yeşil ekonomi ve Gazze’nin yeniden imarı konuları öne çıktı. Emine Erdoğan, Türkiye’nin çevre diplomasisinde öncü rol oynadığını vurgularken, “barışın ve iş birliğinin kalıcı çözümlerin anahtarı” olduğunu söyledi. BM yetkilileri, Türkiye’nin sıfır atık vizyonuna ve bölgesel liderliğine övgüde bulundu. Görüşmelerde ayrıca, COP30 öncesi olası iş birlikleri ve eğitim alanında yeni protokoller de değerlendirildi.

