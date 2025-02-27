Emine Erdoğan Gaziantep’te Şule Yüksel Şenler’in ismini taşıyan kütüphaneyi açtı

A Haber canlı yayınında, Emine Erdoğan’ın Gaziantep’teki Karakuyu Ortaokulu'nda Şule Yüksel Şenler adına açılan kütüphaneye katılımı değerlendirildi. Öğrencilerle birlikte çınar ağacı diken, öğretmenlerle eğitimin önemine dair sohbet eden Emine Erdoğan, çocukları yanlış davranışlardan korumanın gerekliliğine dikkat çekti. Açılışın ardından Sıfır Atık projelerini inceleyen Erdoğan, çocuklarla bir araya gelerek onlara kitap ve oyuncak hediye etti

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