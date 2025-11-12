Emekli Pilot Özler: Uçak kazası teknik arıza veya pilot hatası değil

Emekli Kaptan Pilot Turhan Özler, A Haber canlı yayında Gürcistan’da düşen askeri kargo uçağıyla ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Özler, kazanın teknik arıza veya pilotaj hatasından kaynaklanma ihtimalinin çok düşük olduğunu belirtirken, düşüş anını kaydeden görüntülerin tesadüfi olamayacağını vurguladı. Vatandaşlara resmi açıklamaları beklemeleri ve devlete güvenmeleri çağrısında bulundu.

"TEKNİK ARIZA VE PİLOT HATASI İHTİMAL DIŞI"

Kamuoyunda uçağın yaşı ve bakım durumuyla ilgili yapılan spekülasyonlara net bir dille karşı çıkan Turhan Özler, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin havacılık standartlarının en üst seviyede olduğunu belirtti. Özler, bu konudaki net duruşunu şu sözlerle ifade etti: "Dünden beri görsel ve yazılı basında uçağın 60 model olduğu, efendim teknik arızası var mı, çok eski uçak... Efendim, Türk bilhassa havacılık sektöründe ister sivil olsun, ister askeri olsun tüm uçaklar çok iyi bakım seviyesinde kontrol edilir ve personelimiz çok yetkili ve bilgilidir. Bu mevcut uçakların hepsi zaman zaman röntgen kontrolü dediğimiz çatlak kontrollerine girerler. Bu kontrollerde ufacık bir perçin atığı bile kabul edilmez."

Özler, pilotaj hatası iddialarını da kesin bir dille reddederek, "Hele Türk Hava Kuvvetleri'nde dört motorlu bir nakliye uçağının kaptanları en üst seviyededir. Bunlar Yarbay, Albay, Binbaşı... Bu konuda da eğitimsizlik, bilgisizlik kesinlikle olamaz. Kuyruğun kopması bir malzeme yorgunluğundan dolayı değildir," dedi.

KİLİT SORU: "O GÖRÜNTÜ NASIL VE NEDEN ÇEKİLDİ?"

Kazayla ilgili en kritik noktanın, uçağın düşüş anını kaydeden yabancı bir personele ait görüntüler olduğunu belirten Turhan Özler, bu durumun bir tesadüf olamayacağını savundu. Görüntüyü çeken kişinin olayı beklediği izlenimi edindiğini belirten Özler, şüphelerini şu sözlerle dile getirdi: "Ben ikinci söyleyişinize katılıyorum (planlı çekim ihtimali). Yani düşünebiliyor musunuz, dağlık bir bölge, uçak 24 bin fitte uçuyor, altta birisi var. O, telefondan çekilen bir kamera değil o. Optikli bir lens kullanılmış. Net olarak çekiyor. Yani sanki orada sandalyesini koymuş, bekliyor. Ve anında yayınlıyor. Yani sonra değil."

"HALKIMIZ SABIRLI OLSUN, DEVLETİNE GÜVENSİN"

Soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiğini ve kara kutunun çözümlenmesiyle gerçeklerin ortaya çıkacağını belirten Özler, vatandaşlara sabırlı olmaları ve resmi açıklamaları beklemeleri çağrısında bulundu. Spekülasyonların kimseye fayda sağlamayacağını vurgulayan Özler, "İstihbarat teşkilatlarımız ve kaza kırım inceleme ekibimiz, bu bir kombinasyondur, bütündür. Bu her yönüyle incelenir. Lütfen halkımız, acımızı paylaşalım ama sabırlı olsun. Milletine, devletine güvensin. Bu, en hassas noktasına kadar belirlenir. Herkes müsterih olsun," ifadelerini kullandı.