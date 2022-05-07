Ekrem İmamoğlu'ndan zoraki özür! 'Vız gelir tırıs gider' sözleri için geri adım attı

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 'Bayramlaşma' adı altında Karadeniz'de mitingler düzenledi. Ekrem İmamoğlu'nun Karadeniz turnesine katılan gazeteciler kriz çıkardı. İmamoğlu, Nagehan Alçı, Ertuğrul Özkök, İsmail Saymaz, Özlem Gürses gibi gazetecileri VİP otobüste ağırlamıştı. Otobüsteki fotoğrafa İmamoğlu'nu yere göğe sığdıramayanlardan tepki yağarken, İmamoğlu, 'Vız gelir tırıs gider. Akıllı olun' diyerek resti çekmişti. Bu sözleri CHP'ye yakınlığı ile bilinen isimler tarafından büyük tepki çekince ve destekler geri çekilmeye başlayınca İmamoğlu geri adım atmak zorunda kaldı ve özür diledi.