Ekrem İmamoğlu'dan Yuvanidis'e 'Neden teşekkür etmedin' azarı! Video kaydına alıp hedef gösterdi

İstanbul Zeytinburnu’nda bulunan Balıklı Rum Hastanesi’nin yaşlıların kaldığı bölümde çıkan yağında büyük bir facia atlatılmıştı. Yangın uzun uğraşlar sonucu söndürülmüş ve can kaybı yaşanmamıştı. Yangının ardından SABAH Gazetesi'nden Tuba Kalçık'a özel açıklamalarda bulunan Balıklı Rum Hastanesi’nın vakıf başkanı Konstantin Yuvanidis Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a katkılarından ötürü teşekkür etti. Yuvanidis röportajda İmamoğlu'nun sözlerine ise tepki göstererek "Bu olaydan pay çıkarmaya gerek yok ki. Yangın üzerinden kimse şov yapmamalı bence." ifadelerini kullandı. Röportajın ardından Yuvanidis'i telefonla arayan ve bu anları kameralara çektiren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise, adeta kabadayılık dersi verdi. Gazetedeki röportajı nedeniyle adeta Yuvanidis'ten hesap soran İmamoğlu'nun tavırları tepki çekti.