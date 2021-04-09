Ege'de denize eğitim uçağı düştü! Olay yerinde çalışmalar sürüyor

Son dakika haberine göre; İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Foça ilçesi açıklarında denize düşen eğitim uçağındaki 2 pilotun kurtarıldığını bildirdi. Köşger, uçağın enkazıyla ilgili çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Köşger, AA muhabirine, Çiğli 2. Ana Jet Üssüden kalkan KT-1 tipi eğitim uçağının henüz bilinmeyen nedenle Foça ilçesi Borak Adası İngiliz Burnu açıklarında denize düştüğünü belirtti.

İhbar üzerine ivedi şekilde arama kurtarma faaliyetinin başladığını vurgulayan Köşger, "İki pilotumuz, sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarılmıştır." dedi.

Köşger, uçağın enkazıyla ilgili çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Pilotların sağlık durumu iyi

Arama kurtarma çalışması sonucu karaya çıkartılan pilotlar, ilk müdahalenin ardından bölgede bulunan vatandaşların da yardımıyla ambulansa taşındı.

Foça Devlet Hastanesine kaldırılan pilotlardan biri askeri helikopterle Ege Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.

Pilotların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.