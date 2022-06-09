EFES-2022 tatbikatı nefes kesti! Hedefler havadan ve karadan başarıyla vuruldu

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en büyük planlı tatbikatı olan EFES-2022 birleşik müşterek fiili atışlı tatbikatı nefes kesiyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli de bugün İzmir'e gitti ve devam eden EFES-2022 Tatbikatı'nı izledi. Detayları A Haber muhabiri Tayfun Er aktardı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN