09 Haziran 2022, Perşembe
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EFES-2022 tatbikatı nefes kesti! Hedefler havadan ve karadan başarıyla vuruldu
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en büyük planlı tatbikatı olan EFES-2022 birleşik müşterek fiili atışlı tatbikatı nefes kesiyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli de bugün İzmir'e gitti ve devam eden EFES-2022 Tatbikatı'nı izledi. Detayları A Haber muhabiri Tayfun Er aktardı.