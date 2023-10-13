Dünyanın gözü önünde soykırım ve sürgün! 1 milyonda fazla insan yerinden oluyor

İşgalci İsrail devleti cumartesi gününden beri Gazze’ye ölüm olup yağıyor. Bölgede çok sayıda sivil can verdi. İsrail, Gazze’de 1,1 milyon insanın güneye gitmesi için BM’ye tahliye çağrısı yaptı. Dünyanın gözü önünde soykırım ve sürgün yaşanıyor, 1 milyonda fazla insan yerinden oluyor. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Hazar Vural Jane değerlendirdi.

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