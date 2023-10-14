Dünya İsrail’i neden durdurmuyor? İsrail’in yaptığı soykırım ve zorunlu göç mü?

İsrail’in siviller tahliyesi için verdiği süre saat 16.00’da doldu ve uçaklar Gazze’ye bomba yağdırdı. Tanklar-zırhlı araçlar ve obüsler sınıra doğru hareketlendi. İsrail sonu olmayan savaşa mı girdi? Gazze işgal edilebilir mi? Gazze’nin güneyine göç etmeyenler katliama mı tabi tutulacak? Siviller için verilen süre doldu, Gazze şimdi ne olacak? İsrail kara harekatı yapacak mı? Merak edilen tüm soruların yanıtlarını A Haber canlı yayınına bağlanan uzman isimler değerlendirdi. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Terör ve güvenlik uzmanı İbrahim Keleş ve Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim üyesi Doç. Dr. Şuay Nilhan Açıkalın değerlendirdi.

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