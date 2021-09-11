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Dua ile Adli Yıl Açılış tartışmaları! Gazetecilerde dua tartışmalarına tepki: Neyi sakıncalı?

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Giriş: 11.09.2021 09:22
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın Adli Yıl Açılış Töreni’nde okuduğu duadan rahatsız olup çeşitli imalarda bulunan muhalif kesimin tavrını deneyimli gazeteciler değerlendirdi. Akşam gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı, "Din düşmanlığı yapan bir takım çevreler iş başında" derken Türk Medya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel "Dua etmenin neyi sakıncalı?" diye sordu?
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