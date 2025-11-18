Drone savar sistemi "TOLGA" nasıl çalışıyor?

Tarihin ilk "drone savaşı" Ukrayna'da sahnelenirken, milyonlarca liralık tanklar dakikalar içinde imha ediliyor. Dünya devleri milyarlarca dolarlık drone-savar sistemleri için düğmeye basarken, Türkiye'nin yerli ve milli gururu TOLGA görücüye çıktı. Uluslararası İlişkiler ve Askeri Strateji Uzmanı Dr. Eyyub Kandemir, MKE'nin geliştirdiği yakın hava savunma sistemi TOLGA'nın sırlarını ve katmanlı imha kabiliyetini A Haber canlı yayınında deşifre etti.

