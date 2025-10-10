Dr. Ayhan Sarı’dan Gazze ateşkesi yorumu: İsrail’in tekrar saldırmayacağının garantisi var mı?

A Haber'e konuk olan uluslararası ilişkiler uzmanı Dr. Ayhan Sarı, Gazze'deki ateşkes anlaşmasını değerlendirdi. Anlaşmanın ilk aşamada rehinelerin takası ve İsrail'in kısmi çekilmesini içerdiğini belirten Ayhan Sarı, "Sonrasında İsrail'in tekrar saldırmayacağının garantisi var mı?" sorusunu gündeme getirdi. Kalıcı bir çözüm için bölgeye, Türkiye gibi bölge ülkelerinden oluşacak bir barış gücünün yerleştirilmesi gerektiğini vurgulayan Sarı, İsrail'in böyle bir gücü kabul etmeyeceğini düşündüğünü belirtti.

