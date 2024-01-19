Donanmaya 4 yeni gemi! Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’den önemli açıklamalar

Türkiye’nin TCG Anadolu’dan sonra en büyük ikinci gemisi olan TCG Derya’nın yanı sıra istif sınıfı firkateyn TCG İstanbul, lojistik destek gemisi TCG Üsteğmen Arif Emekçi ve silahlı insansız deniz aracı (SİDA) Marlin’in Deniz Kuvvetleri’ne teslimi edildi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler törende önemli açıklamalarda bulundu.

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