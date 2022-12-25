Doğu’daki büyük değişim A Haber’de

Doğu ve Güneydoğu bölgelerimiz yıllarca terörün gölgesinde kaldı. Gelinen son noktada ise kente yapılan yatırımlarla, Hakkari küllerinden doğdu. Yurt ve İstanbul Haber Müdürü Kerim Ulak, Hakkari'deydi. O yenilikleri sizler için görüntüledi...

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