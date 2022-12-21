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Doğu Akdeniz'de Yunanistan'ın planı suya mı düştü? Almanya'da paralel devlet mi var?

ahaber.com.tr
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Giriş: 21.12.2022 16:40
Türkiye Mısır ile anlaşma yapar mı? Doğu Akdeniz'de Libya ve Mısır Deniz Sahası sorunu nasıl çözülecek? Doğu Akdeniz'de Yunanistan'ın planı suya mı düştü? Öte yandan Almanya’da darbe soruşturması derinleşiyor. Almanya'da paralel devlet mi var? Bütün bu soruların canlı yayın konuğumuz Nişantaşı Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Ali Semin ile yanıtladık.
Almanya’da paralel devlet mi var?
Almanya'da paralel devlet mi var?
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