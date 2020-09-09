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Doğu Akdeniz’de askeri hareketlilik! A Haber ekipleri Yunanistan askeri araçlarını görüntüledi
Doğu Akdeniz’de son gelişmeler neler? A Haber ekipleri günlerdir bölgeden Yunan askeri hareketliliğini takip edip aktarıyor. A Haber ekipleri canlı yayında Yunanistan askeri araçlarını görüntüledi. Yunanistan’ın hukuksuz olarak Meis Adası’na askeri sevkiyatı gözler önüne serildi. A Haber yurt haberler müdürü Kerim Ulak son gelişmeleri aktardı.
Doğu Akdeniz'de son gelişmeler neler? A Haber ekipleri günlerdir bölgeden Yunan askeri hareketliliğini takip edip aktarıyor. A Haber ekipleri canlı yayında Yunanistan askeri araçlarını görüntüledi. Yunanistan'ın hukuksuz olarak Meis Adası'na askeri sevkiyatı gözler önüne serildi. A Haber yurt haberler müdürü Kerim Ulak son gelişmeleri aktardı.
Meis Adası'nın batı burnunda bulunan dağa yaptıkları Yunan bayrağı.