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Doğu Akdeniz’de askeri hareketlilik! A Haber ekipleri Yunanistan askeri araçlarını görüntüledi

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Giriş: 09.09.2020 11:57
Güncelleme:09.09.2020 12:06
Doğu Akdeniz’de son gelişmeler neler? A Haber ekipleri günlerdir bölgeden Yunan askeri hareketliliğini takip edip aktarıyor. A Haber ekipleri canlı yayında Yunanistan askeri araçlarını görüntüledi. Yunanistan’ın hukuksuz olarak Meis Adası’na askeri sevkiyatı gözler önüne serildi. A Haber yurt haberler müdürü Kerim Ulak son gelişmeleri aktardı.

Doğu Akdeniz'de son gelişmeler neler? A Haber ekipleri günlerdir bölgeden Yunan askeri hareketliliğini takip edip aktarıyor. A Haber ekipleri canlı yayında Yunanistan askeri araçlarını görüntüledi. Yunanistan'ın hukuksuz olarak Meis Adası'na askeri sevkiyatı gözler önüne serildi. A Haber yurt haberler müdürü Kerim Ulak son gelişmeleri aktardı.

Meis Adası'nın batı burnunda bulunan dağa yaptıkları Yunan bayrağı.

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