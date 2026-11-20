Somali'nin ardından yeni durak Pakistan! Oruç Reis petrol ve doğal gaz aramak için Karaçi Limanı'na ulaştı

Türkiye'nin enerji alanındaki arama faaliyetlerinde yeni rota Pakistan oldu. Somali'deki görevini tamamlayan Oruç Reis araştırma gemisi, Pakistan'ın Karaçi Limanı'na ulaştı. Pakistan sularında petrol ve doğal gaz arama çalışmalarına katılacak olan gemi, Türkiye'nin uluslararası enerji iş birliklerinde yeni bir dönemin kapısını aralıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, iki ülke arasındaki iş birliğinin yeni bir boyuta taşındığını vurguladı.