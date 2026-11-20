İstanbul için fırtına ve sağanak uyarısı: Sıcaklıklar 12 derece birden düşüyor! Hangi illere kar yağacak?

İstanbul için fırtına ve yağış uyarısı yapıldı. Saatteki hızı 85 kilometreye varacağı belirtilen rüzgar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul'da bazı vapur seferleri iptal edildi. Megakentte etkili olan şiddetli lodosun ardından akşam saatlerinden itibaren sağanak yağış ve soğuk cephe geçişi bekleniyor. Konuya ilişkin tüm detayları ve önümüzdeki günlere dair hava tahminlerini A Haber muhabiri Müzeyyen Yılmaz ve konuğu Meteoroloji Mühendisi Adil Tek aktardı.