Altında son 14 ayın en düşük seviyesi! Kuyumcular Odası Başkanı Hanifi Yaylacı'dan kritik değerlendirmeler

Altın piyasasında sert düşüş sürerken fiyatların son 14 ayın en düşük seviyesine gerilediği belirtiliyor. Gram altının 6 bin liranın altına düşmesi yatırımcıların dikkatini çekti. Peki, altın fiyatlarındaki gerileme devam edecek mi? Gram altında hangi seviyeler takip edilmeli? A Haber Muhabiri Mehmet Türel, piyasalardaki son durumu ve merak edilen soruları Kuyumcular Odası Başkanı Hanifi Yaylacı'ya yöneltti.