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A Haber Yunan komandoları görüntüledi! İşte o görüntüler

A Haber ekibi Meis Adası çevresinde devriye gezen Yunan komandoları görüntüledi. A Haber yurt haberler müdürü Kerim Ulak, canlı yayında detayları aktardı. İşte o görüntüler...

Giriş Tarihi: 08.09.2020 11:16 Güncelleme Tarihi: 08.09.2020 11:29
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A Haber Yunan komandoları görüntüledi! İşte o görüntüler

A Haber ekibi Meis Adası çevresinde devriye gezen Yunan komandoları görüntüledi. A Haber yurt haberler müdürü Kerim Ulak, canlı yayında detayları aktardı. İşte o görüntüler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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A Haber Yunan komandoları görüntüledi! İşte o görüntüler

Yunanistan'a ait askeri radar tesisleri.

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A Haber Yunan komandoları görüntüledi! İşte o görüntüler
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A Haber Yunan komandoları görüntüledi! İşte o görüntüler
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A Haber Yunan komandoları görüntüledi! İşte o görüntüler