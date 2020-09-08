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08 Eylül 2020, Salı
Haberler Galeri A Haber Yunan komandoları görüntüledi! İşte o görüntüler
A Haber Yunan komandoları görüntüledi! İşte o görüntüler
A Haber ekibi Meis Adası çevresinde devriye gezen Yunan komandoları görüntüledi. A Haber yurt haberler müdürü Kerim Ulak, canlı yayında detayları aktardı. İşte o görüntüler...
Giriş Tarihi: 08.09.2020 11:16 Güncelleme Tarihi: 08.09.2020 11:29