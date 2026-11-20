Maaş zammı öncesi fırsatçılar harekete geçti! Galerici ve emlakçılar eski ilanları geri çekiyor

Maaş zamları öncesinde bazı galerici ve emlakçıların mevcut araç ve konut ilanlarını geri çektiği öne sürüldü. Zam beklentisiyle piyasada fırsatçılık yapıldığı iddiaları gündeme gelirken vatandaşlar, bu tür uygulamalara karşı hangi yaptırımların uygulanacağını merak ediyor. Peki, ilanlarını geri çeken satıcılara ceza verilecek mi? Bakanlık fırsatçılıkla mücadele kapsamında hangi denetimleri gerçekleştiriyor ve ne tür cezalar uyguluyor?