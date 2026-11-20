Müge Anlı'dan dikkat çeken sözler! "Devlet kimsenin çocuğunu keyfi olarak almıyor"

ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında, annelerinin yaklaşık 20 gündür eve dönmediği belirtilen çocukların sağlıksız yaşam koşulları gündeme geldi. Belediye ekiplerinin temizlik ve ilaçlama çalışmaları yürüttüğü evdeki çocuklar, sosyal hizmet ekiplerince koruma altına alındı. Babaanne Gülten Hanım ile stüdyodaki konuklar arasında tartışma yaşanırken Müge Anlı, devletin müdahalesinin çocukların güvenliği için yapıldığını vurguladı.