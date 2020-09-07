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Yunanistan adaları cephanelik gibi! A Haber ekibi havadan görüntüledi

Türkiye ’de ilan ettiği Navtex ilanının ardından gemisinin sismik çalışmalarına devam ediyor. ise paniklemiş durumda. Silahsız olması gereken adalar asker yığıyor. A Haber yurt haberler müdürü , canlı yayında bölgedeki son durumu havadan anlattı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 07.09.2020 Güncelleme Tarihi: 07.09.2020
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Yunanistan adaları cephanelik gibi! A Haber ekibi havadan görüntüledi

Türkiye Doğu Akdeniz'de ilan ettiği Navtex ilanının ardından Oruç Reis gemisinin sismik çalışmalarına devam ediyor. Yunanistan ise paniklemiş durumda. Silahsız olması gereken adalar asker yığıyor. A Haber yurt haberler müdürü Kerim Ulak, canlı yayında bölgedeki son durumu havadan anlattı.

Yunanistan adaları cephanelik gibi! A Haber ekibi havadan görüntüledi YUNANİSTAN ADALARI CEPHANELİK GİBİ! A HABER EKİBİ HAVADAN GÖRÜNTÜLEDİ

İşte görüntüler;

İşte daha önce askerlerin taşındığı Meis adasına gelen feribot böyle görüntülendi.

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