04 Eylül 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Son dakika: A News ekibi Meis açıklarında

Son dakika: A News ekibi Meis açıklarında

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 04.09.2020 13:12
Güncelleme:04.09.2020 13:17
Diyalog çağrılarını reddeden Yunanistan gerginliği artırıyor. Peki Meis Adası'nda son durum ne? A News muhabiri Jaffar Hasnain, A Haber canlı yayınında Meis Adası’na en yakın noktadan izlenimlerini aktardı.

Diyalog çağrılarını reddeden Yunanistan gerginliği artırıyor. Peki Meis Adası'nda son durum ne? A News muhabiri Jaffar Hasnain, A Haber canlı yayınında Meis Adası'na en yakın noktadan izlenimlerini aktardı.

Yunanistan masadan kaçıyor! YUNANİSTAN MASADAN KAÇIYOR!

Son dakika: NATO Doğu Akdeniz için devrede! Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’ndan Yunanistana sert tepki! SON DAKİKA: NATO DOĞU AKDENİZ İÇİN DEVREDE! DIŞİŞLERİ BAKANI MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU'NDAN YUNANİSTAN'A SERT TEPKİ!

A News ekibi Meis açıklarında
A News ekibi Meis açıklarında
Yunanistan masadan kaçıyor!
Yunanistan masadan kaçıyor!
Muharrem İnce Sivas’ta
Muharrem İnce Sivas’ta
Bakan Çavuşoğlu’ndan Yunanistan'a sert tepki!
Bakan Çavuşoğlu’ndan Yunanistan'a sert tepki!
İnce ihraç mı edilecek?
İnce ihraç mı edilecek?
Barzani 3 yıl sonra Ankara'da! Başkan Erdoğan kabul edecek
Barzani 3 yıl sonra Ankara'da! Başkan Erdoğan kabul edecek
Bakan Koca'dan önemli açıklamalar
Bakan Koca'dan önemli açıklamalar
Kara Kuvvetleri'nde FETÖ operasyonu!
Kara Kuvvetleri'nde FETÖ operasyonu!
Bakan Akar'dan kararlılık mesajı
Bakan Akar'dan kararlılık mesajı
Fransa'nın kaçak okulları! 4 şarta da uymuyor
Fransa'nın kaçak okulları! 4 şarta da uymuyor
Denizli'de ciğerlerimiz yandı!
Denizli'de ciğerlerimiz yandı!
Başkan Erdoğan Türkiye’nin en akıllı otoyolunu açacak
Başkan Erdoğan Türkiye’nin en akıllı otoyolunu açacak
Daha Fazla Video Göster