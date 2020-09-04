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Son dakika: A News ekibi Meis açıklarında
Diyalog çağrılarını reddeden Yunanistan gerginliği artırıyor. Peki Meis Adası'nda son durum ne? A News muhabiri Jaffar Hasnain, A Haber canlı yayınında Meis Adası’na en yakın noktadan izlenimlerini aktardı.
Diyalog çağrılarını reddeden Yunanistan gerginliği artırıyor. Peki Meis Adası'nda son durum ne? A News muhabiri Jaffar Hasnain, A Haber canlı yayınında Meis Adası'na en yakın noktadan izlenimlerini aktardı.