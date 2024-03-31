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Diyarbakır'da oy verme işlemi sırasında silahlı, taşlı, sopalı kavga! Çok sayıda yaralı var

DHA
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Giriş: 31.03.2024 11:21
Diyarbakır'ın Sur ilçesi kırsal Ağaçlıdere Mahallesi'nde oy verme işlemleri arasında taraflar arasında çıkan silahlı, taşlı, sopalı kavgada çok sayıda kişi yaralandı.
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