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Diyarbakır’da evlat nöbeti tutan ailelerden CHP’li vekile tepki: Biz  çocuklarımızı isterken siz HDP ile hareket ettiniz

ahaber.com.tr
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Giriş: 14.05.2021 16:06
Güncelleme:14.05.2021 16:19
CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan anneleri ziyaret etti. Çocuklarının hasretiyle bayramı buruk geçiren aileler, CHP’li Erol'a sert tepki gösterdi. Annelerden Ayşegül Biçer, "Benim oğlum Mustafa 3 yıldır PKK'nın elinde, 2 yıla yakındır HDP önünde eylem yapıyorum. Kemal Bey'in aklına şimdimi geldik? HDP'nin kapısında 2 yıldır sesimizi duymayan genel başkanınızın desteğini ve selamını kabul etmiyoruz." ifadelerini kullandı.
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