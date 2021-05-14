Diyarbakır’da evlat nöbeti tutan ailelerden CHP’li vekile tepki: Biz  çocuklarımızı isterken siz HDP ile hareket ettiniz

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan anneleri ziyaret etti. Çocuklarının hasretiyle bayramı buruk geçiren aileler, CHP’li Erol'a sert tepki gösterdi. Annelerden Ayşegül Biçer, "Benim oğlum Mustafa 3 yıldır PKK'nın elinde, 2 yıla yakındır HDP önünde eylem yapıyorum. Kemal Bey'in aklına şimdimi geldik? HDP'nin kapısında 2 yıldır sesimizi duymayan genel başkanınızın desteğini ve selamını kabul etmiyoruz." ifadelerini kullandı.