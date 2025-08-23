Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: “Soykırımcı siyonistler insanlık için en büyük tehdit”

Dünya Müslüman Alemler Birliği ve İslam Alimleri Vakfı işbirliğinde Demokrasi ve Özgürlükler Adası’nda düzenlenen "İslami ve İnsani Sorumluluk: Gazze" temalı Müslüman Alimler Buluşması, 50’den fazla ülkeden 100’ün üzerinde ilim heyetini ağırladı. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, “Bugün soykırımcı Siyonistler Müslümanlar için en büyük tehdittir. İnsanlık için en büyük musibettir” dedi. Erbaş, işgalci güçlerin Müslümanların dağınıklığından cesaret bulduğunu vurgulayarak, ümmetin bir araya gelerek zulme karşı somut adımlar atması gerektiğini söyledi. Filistin’in özgürlüğüne kadar mücadeleye devam edeceklerini belirten Erbaş, küresel dayanışmanın mazlumların yüzünü güldüreceğini ifade etti. Programda Gazze’deki soykırıma karşı tepkileri anlatan kısa film gösterimi yapıldı, Kur’an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi. Katılımcılar, Gazze ve Filistin meselesi üzerine paneller ve çalıştaylarda değerlendirmelerde bulundu. Erbaş, İslam dünyasının ortak sorumluluklarını hatırlatarak, zalimlere karşı caydırıcı ve kararlı tepki verilmesi çağrısında bulundu. Sekiz gün sürecek buluşmada insani yardımın güçlendirilmesi, ümmetin birliği ve uluslararası sorumluluklar ele alınacak. Etkinlik, Ayasofya Camii’nde kılınacak Cuma namazının ardından açıklanacak sonuç beyannamesi ile tamamlanacak. Katılımcılar, alınan kararların uluslararası kamuoyuna duyurulmasını sağlayacak. Erbaş, Gazze ve Kudüs’ün Müslümanlar için bir iman, izzet ve insanlık meselesi olduğunu vurgulayarak, zulme karşı birleşmenin önemini bir kez daha hatırlattı. Tüm dünyadan alimler ve temsilciler, İsrail’in Gazze’deki zulmüne karşı ortak tavır alınması gerektiğini dile getirdi.

