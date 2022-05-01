Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Rusya-Ukrayna savaşı ve Ermenistan ilişkileri hakkında önemli açıklamalar

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Latin Amerika turu kapsamında Uruguay, Brezilya, Ekvator, Kolombiya, Panama ve Venezuela'yı ziyaret etti. İkili ilişkiler, bölgesel ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunmak üzere gerçekleştirdiği ziyaretlerin ardından dün yurda dönen Bakan Çavuşoğlu, dönüş yolunda aralarında A Haber Müdürü Metin Algül'ün de bulunduğu gazetecilere önemli açıklamalarda bulundu.