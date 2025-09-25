Dış Politika Uzmanı Mete Sohtaoğlu: "Görüşme Türkiye-Amerika ilişkilerinde stratejik dönüm noktası”

ABD Başkanı Donald Trump ile Başkan Recep Tayyip Erdoğan arasında gerçekleştirilen Beyaz Saray görüşmesi, iki ülke ilişkilerinde yeni bir sayfanın açılabileceğinin sinyallerini verdi. Dış Politika Uzmanı Mete Sohtaoğlu, “Türkiye-Amerika arasında stratejik bir dönüm noktası bu. Özellikle Türkiye’nin Avrupa Birliği, NATO üyesi olmasına rağmen Avrupa Birliği’ne üye yapılmaması meselesinin irdelenmesi ve bu boşluğu Amerika Birleşik Devletleri’nin dolduracağı, bir meşruiyet kelimesi üzerinden, Tom Barrack üzerinden ifade edildiği düşünüldüğü zaman… basına yansıyan kısımlarından daha geniş kapsamlı, bölgesel bir güvenlik mekanizması ve ekonomik bir mekanizmayı da içine alacak çok sayıda işbirliğinin sağlanacağını düşünüyorum” dedi. Sohtaoğlu, Türkiye-ABD ilişkilerinin YPG, S-400 ve F-35 üçgeninde sıkıştığını belirterek, “Trump’ın kişisel onayıyla artık bu meselelerin, meşruiyetten kastedildiğinin de bu olduğunu düşünüyorum. Artık Kongre’nin bürokratik ve ön yargılı bakışlarından ziyade Trump’ın kişisel yetkilerini kullanarak Türkiye ile yeni bir sayfa açmak isteyeceğini düşünüyorum” ifadelerini kullandı. Uzman, görüşmenin bölgesel güvenlik, ekonomi ve stratejik işbirliği boyutlarıyla Türkiye-Amerika ilişkilerinde önemli bir adım olacağını vurguladı. Görüşmede tarafların karşılıklı anlayış ve samimi diyalogla ilerlediği, iki ülke arasındaki meselelerin çözümü için yeni mekanizmaların hayata geçirilebileceği aktarıldı.

