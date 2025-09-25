25 Eylül 2025, Perşembe

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Dış Politika Uzmanı Mete Sohtaoğlu: "Görüşme Türkiye-Amerika ilişkilerinde stratejik dönüm noktası”
Dış Politika Uzmanı Mete Sohtaoğlu: Görüşme Türkiye-Amerika ilişkilerinde stratejik dönüm noktası

Dış Politika Uzmanı Mete Sohtaoğlu: "Görüşme Türkiye-Amerika ilişkilerinde stratejik dönüm noktası”

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 25.09.2025 21:54
ABD Başkanı Donald Trump ile Başkan Recep Tayyip Erdoğan arasında gerçekleştirilen Beyaz Saray görüşmesi, iki ülke ilişkilerinde yeni bir sayfanın açılabileceğinin sinyallerini verdi. Dış Politika Uzmanı Mete Sohtaoğlu, “Türkiye-Amerika arasında stratejik bir dönüm noktası bu. Özellikle Türkiye’nin Avrupa Birliği, NATO üyesi olmasına rağmen Avrupa Birliği’ne üye yapılmaması meselesinin irdelenmesi ve bu boşluğu Amerika Birleşik Devletleri’nin dolduracağı, bir meşruiyet kelimesi üzerinden, Tom Barrack üzerinden ifade edildiği düşünüldüğü zaman… basına yansıyan kısımlarından daha geniş kapsamlı, bölgesel bir güvenlik mekanizması ve ekonomik bir mekanizmayı da içine alacak çok sayıda işbirliğinin sağlanacağını düşünüyorum” dedi. Sohtaoğlu, Türkiye-ABD ilişkilerinin YPG, S-400 ve F-35 üçgeninde sıkıştığını belirterek, “Trump’ın kişisel onayıyla artık bu meselelerin, meşruiyetten kastedildiğinin de bu olduğunu düşünüyorum. Artık Kongre’nin bürokratik ve ön yargılı bakışlarından ziyade Trump’ın kişisel yetkilerini kullanarak Türkiye ile yeni bir sayfa açmak isteyeceğini düşünüyorum” ifadelerini kullandı. Uzman, görüşmenin bölgesel güvenlik, ekonomi ve stratejik işbirliği boyutlarıyla Türkiye-Amerika ilişkilerinde önemli bir adım olacağını vurguladı. Görüşmede tarafların karşılıklı anlayış ve samimi diyalogla ilerlediği, iki ülke arasındaki meselelerin çözümü için yeni mekanizmaların hayata geçirilebileceği aktarıldı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Dış Politika Uzmanı Mete Sohtaoğlu: Görüşme Türkiye-Amerika ilişkilerinde stratejik dönüm noktası
Gazeteci Bercan Tutar: Trump, Erdoğan’ı kahraman olarak görüyor
Gazeteci Bercan Tutar: "Trump, Erdoğan’ı kahraman olarak görüyor"
Görüşme Türkiye-Amerika ilişkilerinde stratejik dönüm noktası
"Görüşme Türkiye-Amerika ilişkilerinde stratejik dönüm noktası”
Trump’tan ilk açıklama: Harika bir görüşmeydi!
Trump'tan ilk açıklama: Harika bir görüşmeydi!
Bakan Işıkhan’dan muhalefete sert çıkış
Bakan Işıkhan’dan muhalefete sert çıkış
Türkiye’nin gençleri tarihin yönünü belirleyen olayların içinde olacak
“Türkiye’nin gençleri tarihin yönünü belirleyen olayların içinde olacak”
Eski Bakan Karaismailoğlu’ndan İstanbul çıkarması
Eski Bakan Karaismailoğlu’ndan İstanbul çıkarması
Gazze’de suyun bedeli insan hayatı ile ödeniyor
Gazze'de suyun bedeli insan hayatı ile ödeniyor
CHP’li başkandan CHP’li vekile yalanlama!
CHP’li başkandan CHP'li vekile yalanlama!
A Haber Beyaz Saray’da
A Haber Beyaz Saray'da
Beyaz Saray’da Erdoğan-Trump zirvesi!
Beyaz Saray’da Erdoğan-Trump zirvesi!
A Haber’de değerlendirdi: Hayati zirve
A Haber’de değerlendirdi: Hayati zirve
Sumud Filosu’ndan canlı
Sumud Filosu'ndan canlı
Daha Fazla Video Göster