29 Kasım 2023, Çarşamba
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Dilan Polat'ın "Şampiyonlar Ligi"ne soruşturma! A Haber'de anlattı: Bir üst akıl var! Önümüzdeki günlerde...
Dilan Polat ve Engin Polat ailesine yürütülen soruşturmanın ardından gözler lüks yaşantılarıyla öne çıkan diğer fenomenlere çevrilmişti. Yapılan araştırmalar sonucunda güzellik merkezleri ve klinikleri bulunan Özlem ve Tayyar Öz çifti hakkında da soruşturma başlatıldı. A Haber muhabiri Mehmet Karataş tüm detayları canlı yayında anlattı.