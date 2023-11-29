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Haberler Galeri Dilan Polat'ın "Şampiyonlar Ligi"ne soruşturma! A Haber'de anlattı: Bir üst akıl var! Önümüzdeki günlerde...

Dilan Polat'ın "Şampiyonlar Ligi"ne soruşturma! A Haber'de anlattı: Bir üst akıl var! Önümüzdeki günlerde...

Dilan Polat ve Engin Polat ailesine yürütülen soruşturmanın ardından gözler lüks yaşantılarıyla öne çıkan diğer fenomenlere çevrilmişti. Yapılan araştırmalar sonucunda güzellik merkezleri ve klinikleri bulunan Özlem ve Tayyar Öz çifti hakkında da soruşturma başlatıldı. A Haber muhabiri Mehmet Karataş tüm detayları canlı yayında anlattı.

A Haber
Giriş Tarihi: 29.11.2023 12:20 Güncelleme Tarihi: 29.11.2023 12:22
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Dilan Polat’ın Şampiyonlar Ligine soruşturma! A Haber’de anlattı: Bir üst akıl var! Önümüzdeki günlerde...

Engin-Dilan Polat çifti ve Candan kardeşlerin ardından şimdi sıra Özlem ve Tayyar Öz çiftine geldi.

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Dilan Polat’ın Şampiyonlar Ligine soruşturma! A Haber’de anlattı: Bir üst akıl var! Önümüzdeki günlerde...

Polat çiftinin tutuklanmasının ardından, sosyal medya fenomenleri, ve güzellik merkezi sahipleri hakkında, soruşturma başlatıldı.

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Dilan Polat’ın Şampiyonlar Ligine soruşturma! A Haber’de anlattı: Bir üst akıl var! Önümüzdeki günlerde...

Pek çok takipçisi tarafından "Dilan Polat'ı taklit ediyorsun" yorumları almaya başlayan Özlem Altınok Öz, kendine ait bir güzellik salonuna ve bir e-ticaret sitesinde dükkana sahip.

Mali suçlarla mücadele şube müdürlüğüne, farklı tarihlerde yapılan ihbarlar üzerine, çift hakkında inceleme başlatıldı.

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Dilan Polat’ın Şampiyonlar Ligine soruşturma! A Haber’de anlattı: Bir üst akıl var! Önümüzdeki günlerde...

Tayyar Taylan Öz ve Özlem Öz hakkında, "resmi belgede sahtecilik", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "malvarlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek" ve "vergi usul kanununa muhalefet" suçlarından, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

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Dilan Polat’ın Şampiyonlar Ligine soruşturma! A Haber’de anlattı: Bir üst akıl var! Önümüzdeki günlerde...

Fenomenlerin internet satış gelirleri, vergi kayıtları ve banka hesapları tek tek incelenecek.

Vergisi ödenmemiş gelirlerin tümü, suç geliri olarak ele alınacak.