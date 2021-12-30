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‘’DİAYDER’’ iddianamesi kabul edildi | 10’u tutuklu 23 şüpheli 18 Şubat’ta hakim karşısına çıkacak

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Giriş: 30.12.2021 11:45
PKK/KCK’nın amaçları doğrultusunda faaliyet yürüttükleri iddia edilen Din Âlimleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (DİAYDER) yöneticileri ile üyelerinin de aralarında olduğu 10'u tutuklu 23 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi.
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