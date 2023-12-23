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DHKP-C üyesine baskın! Adrese yapılan baskında, örgüt üyesi tutuklandı

ahaber.com.tr
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Giriş: 23.12.2023 16:39
Milli İstihbarat Teşkilatı ve İstanbul terörle mücadele şube ekipleri, DHKP-C'ye yönelik operasyon düzenledi. "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 9 yıl kesinleşmiş cezası olan örgüt üyesinin Sarıyer'de kaldığı adres tespit edildi. Operasyonda gözaltına alınan terör örgütü üyesi Meliha Aktaş çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. İşte haberin detayları…
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