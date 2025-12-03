Devlet politikasının ötesinde insani bir hikaye: Başkan Erdoğan’dan engellilere uzanan sıcak el

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın engelli vatandaşlara yönelik hassasiyeti, bir devlet politikasını aşarak binlerce hayata umut olan ve ailelerin yükünü hafifleten bir sevgi bağına dönüşüyor; bu hikaye hem icraatlarla hem de kalplere dokunan o sıcak anlarla büyümeye devam ediyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN