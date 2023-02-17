'Devlet nerede' diyenlere cevap CHP'li başkandan! Hükümete teşekkür etti: "Hiçbir ayrımcılık görmedik"

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası muhalefet partilerinin temsilcileri, "Devlet nerede, devlet yok" kara propagandasıyla, asrın felaketinden siyaset devşirmeye kalktı. CHP'li Adıyaman Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım, sahada canhıraş şekilde vatandaşın yaralarını sarmaya çalışan hükümete teşekkür etti. "Hiçbir ayrımcılık görmedik" diyen Yıldırım, "Çok büyük bir tahribat yaşadık. İnşallah milletimizin, devletimizin destekleriyle bu sıkıntılardan da kurtulacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.