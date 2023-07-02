02 Temmuz 2023, Pazar
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Deva Partisi Sözcüsü İdris Şahin: CHP ile iş birliğinde Deva Partisi olarak biz de karşılığını alamadık
14 Mayıs seçimlerinde en ufak bir oy katkısı vermeden CHP'den 40'a yakın vekil koparmayı başaran küçük ortaklar Bay Kemal'i ti'ye almaya devam ediyor. Son olarak DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan "Seçimi helalinden kazanmış, başı dik, alnı açık 15 milletvekilimiz var” derken bir açıklama da DEVA Partisi Sözcüsü İdris Şahin'den geldi. Şahin "CHP ile işbirliğinde DEVA Partisi olarak biz de karşılığını alamadık" dedi. İşte detaylar...