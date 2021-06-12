12 Haziran 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Demir ağlar Türkiye'nin dört bir yanını saracak! Büyük hamle! 14 saat süren yolculuklar 4-5 saate düşecek

Demir ağlar Türkiye'nin dört bir yanını saracak! Büyük hamle! 14 saat süren yolculuklar 4-5 saate düşecek

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 12.06.2021 14:40
Türkiye, hava alanlarından sonra yüksek hızlı tren hatlarıyla birbirine bağlanacak.14 saat süren yolculuklar 4-5'e inecek. Yükler kara yolu yerine demir yolu ile taşınır hale gelecek. TCDD Genel Müdürü Ali İhsan Uygun, "Türkiye'yi demir ağlarla örme" projelerinin detaylarını TBMM'de milletvekilleri ile paylaştı.
İşte Marmara Denizi'ndeki müsilajın yoğunluk haritası!
İşte Marmara Denizi'ndeki müsilajın yoğunluk haritası!
Başkan Erdoğan sesi duyunca konvoyu durdurdu
Başkan Erdoğan sesi duyunca konvoyu durdurdu
Türkiye’nin hamleleri ne mesaj veriyor?
Türkiye’nin hamleleri ne mesaj veriyor?
12 Haziran 2011 AK Parti'nin büyük seçim zaferi
12 Haziran 2011 AK Parti'nin büyük seçim zaferi
Demir ağlar Türkiye'nin dört bir yanını saracak!
Demir ağlar Türkiye'nin dört bir yanını saracak!
Bakan Akar'dan Libya'da net mesajlar
Bakan Akar'dan Libya'da net mesajlar
Sosyetik lahmacun! Fiyatını söylemeye dil varmıyor
Sosyetik lahmacun! Fiyatını söylemeye dil varmıyor
İstanbul trafiğinde son durum ne?
İstanbul trafiğinde son durum ne?
Muhalefet neden erken seçim istiyor? İYİ Parti-HDP gerilimi kavga mı taktik mi? HDP'deki ittifak çelişkisi neden?
Muhalefet neden erken seçim istiyor? İYİ Parti-HDP gerilimi kavga mı taktik mi? HDP'deki "ittifak" çelişkisi neden?
CHP'nin HDP ile gizli Anayasa planı!
CHP'nin HDP ile gizli "Anayasa" planı!
Musilaj kararı Resmi Gazete'de
Musilaj kararı Resmi Gazete'de
Bakan açıkladı! İşte temizlenen müsilaj miktarı
Bakan açıkladı! İşte temizlenen müsilaj miktarı
Daha Fazla Video Göster