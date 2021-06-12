Demir ağlar Türkiye'nin dört bir yanını saracak! Büyük hamle! 14 saat süren yolculuklar 4-5 saate düşecek

Türkiye, hava alanlarından sonra yüksek hızlı tren hatlarıyla birbirine bağlanacak.14 saat süren yolculuklar 4-5'e inecek. Yükler kara yolu yerine demir yolu ile taşınır hale gelecek. TCDD Genel Müdürü Ali İhsan Uygun, "Türkiye'yi demir ağlarla örme" projelerinin detaylarını TBMM'de milletvekilleri ile paylaştı.