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DEM Partili belediyelerde işten çıkarma

ahaber.com.tr
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Giriş: 11.06.2024 13:10
Diyarbakır'da DEM Partili belediyelerin işçi kıyımı yaptı. Mağdur işçiler ise Diyarbakır Büyükşehir binası önünde eylem yaptı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Sinan Yılmaz aktardı.
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DEM Partili belediyelerde işten çıkarma
DEM Partili belediyelerde işten çıkarma
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