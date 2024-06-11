DEM Partili belediyelerde işten çıkarma

Diyarbakır'da DEM Partili belediyelerin işçi kıyımı yaptı. Mağdur işçiler ise Diyarbakır Büyükşehir binası önünde eylem yaptı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Sinan Yılmaz aktardı.

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