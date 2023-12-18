18 Aralık 2023, Pazartesi
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DEM Parti sonuç bildirgesinde CHP’ye yeşil ışık: Müzakerelere hazırız
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi, Parti Meclisi sonuç bildirgesini kamuoyuyla paylaştı. Sonuç bildirgesinde, Eş Başkanlara ve Merkez Yürütme Kurulu'na yerel seçimlerde karar alma yetkisi verildi. Bildirgede diğer partilerle müzakereye açık olunduğu vurgulandı. Gözler şimdi CHP lideri Özgür Özel ile DEM Partisi eş başkanlarının yapacağı görüşmeye çevrildi. İki parti, MYK üyelerinden heyetler oluşturacak, görüşmeler alt düzeyde devam edecek.