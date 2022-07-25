25 Temmuz 2022, Pazartesi
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Delta ve omicronun ardından yeni varyant: BA.5! Peki belirtileri neler?
İki yılı aşkın sürede tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 belirtileri, "BA.5 varyantı” ile birlikte değişiklik gösterdi. Vaka sayıları yeniden yükselişe geçerken yeni varyantla birlikte tat ve koku alma ve nefes darlığı gibi en çok görülen belirtilerde ise düşüş gözlemlendi.
İŞTE BA.5'İN BELİRTİLERİ:
-- KOKU KAYBI - %10
-- KULAK AĞRISI - %11
-- NEFES DARLIĞI - %11
-- ATEŞ - %13
-- YORGUNLUK - %27
-- HAPŞIRMA - %32
-- KURU ÖKSÜRÜK - %40
-- BURUN TIKANIKLIĞI - %40
-- BAĞ AĞRISI - %49
-- BOĞAZ AĞRISI - %58