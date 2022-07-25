Delta ve omicronun ardından yeni varyant: BA.5! Peki belirtileri neler?

İki yılı aşkın sürede tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 belirtileri, "BA.5 varyantı” ile birlikte değişiklik gösterdi. Vaka sayıları yeniden yükselişe geçerken yeni varyantla birlikte tat ve koku alma ve nefes darlığı gibi en çok görülen belirtilerde ise düşüş gözlemlendi.

İŞTE BA.5'İN BELİRTİLERİ:

-- KOKU KAYBI - %10

-- KULAK AĞRISI - %11

-- NEFES DARLIĞI - %11

-- ATEŞ - %13

-- YORGUNLUK - %27

-- HAPŞIRMA - %32

-- KURU ÖKSÜRÜK - %40

-- BURUN TIKANIKLIĞI - %40

-- BAĞ AĞRISI - %49

-- BOĞAZ AĞRISI - %58