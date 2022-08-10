Dede: Cumhurbaşkanı ile lokmamızı paylaştık

Başkan Erdoğan, Muharrem Ayının onuncu günüde Ankara’da bulunan Hüseyin Gazi Cemevini ziyaret etti, Alevi Dedeleri ve Akademisyenlerle iftar yaptı. Ziyarette yaşananları iftarın yapıldığı Cemevinin Dedesi Hüseyin Öz A Haber'e anlattı.