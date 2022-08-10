10 Ağustos 2022, Çarşamba
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Gül Masalı
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Yalnız Kurt
- Destan
- Kuruluş Osman
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Dede: Cumhurbaşkanı ile lokmamızı paylaştık
Başkan Erdoğan, Muharrem Ayının onuncu günüde Ankara’da bulunan Hüseyin Gazi Cemevini ziyaret etti, Alevi Dedeleri ve Akademisyenlerle iftar yaptı. Ziyarette yaşananları iftarın yapıldığı Cemevinin Dedesi Hüseyin Öz A Haber'e anlattı.