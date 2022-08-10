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Dede: Cumhurbaşkanı ile lokmamızı paylaştık

ahaber.com.tr
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Giriş: 10.08.2022 09:46
Başkan Erdoğan, Muharrem Ayının onuncu günüde Ankara’da bulunan Hüseyin Gazi Cemevini ziyaret etti, Alevi Dedeleri ve Akademisyenlerle iftar yaptı. Ziyarette yaşananları iftarın yapıldığı Cemevinin Dedesi Hüseyin Öz A Haber'e anlattı.
Dede: Cumhurbaşkanı ile lokmamızı paylaştık
Dede: Cumhurbaşkanı ile lokmamızı paylaştık
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