Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Zeytinburnu Balıklı Rum Hastanesi yangınıyla ilgili açıklama yaptı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Zeytinburnu Balıklı Rum Hastanesi'nde bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın hakkında: ‘’Bu sabah sebebi henüz tespit edilemeyen nedenden dolayı yangın meydana geldi. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla olaya müdahale edildi. Valiliğimiz İçişleri Bakanlığımız yangını kontrol altına aldılar. 80'e yakın hasta diğer hastanelere sevk ediliyorlar. Bakımları yapılmaya devam edilecek hastaların. Acil durum karşısında bakıma muhtaç hastalarımızın mağdur olmaması için tedbirler alındı. Hastanenin restorasyon çalışmaları ivedilikle yapılacaktır.’’ dedi.