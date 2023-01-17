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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay müjdeli haberi duyurdu

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Giriş: 17.01.2023 18:05
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde KKTC Başbakanı Ünal Üstel ile ortak basın toplantısında konuştular. Fuat Oktay, KKTC vatandaşlarına müjdeli haberi "Türkiye'deki sağlık sisteminden Türkiye'de yaşayan vatandaşlarımız gibi yararlanma hakkı getiriyoruz." sözleriyle duyurdu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde KKTC Başbakanı Ünal Üstel ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Fuat Oktay'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

KKTC VATANDAŞLARINA MÜJDE

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına yönelik, Türkiye'deki sağlık sisteminden, Türkiye'de yaşayan vatandaşlarımız gibi yararlanma hakkı getiriyoruz. Bu çerçevede iki ülke sigorta sistemleri entegre edilecektir.

Denizin altından Torosların suyunu Kıbrıs Türkü kardeşlerimize ulaştırdığımız gibi şimdi de kablo ile elektrik temini projesini başlatıyoruz.

KKTC'nin gerekli gördüğü her alanda desteklemeye devam edeceğiz.

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