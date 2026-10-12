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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz açıkladı: 44 bin fon mağdurunun ödemeleri gerçekleşti
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz açıkladı: 44 bin fon mağdurunun ödemeleri gerçekleşti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası’nda fon soruşturmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yılmaz, "Piyasalarımızda yapısal bir sorun yok" dedi. Fon mağdurlarına ödemelerin nasıl yapıldığına da değinen Yılmaz, "Tasfiyelerde kamu kaynağının kullanılması söz konusu değil" dedi. Ödeme süreciyle ilgili son durumu da paylaşan Yılmaz, "44 bine yakın vatandaşımızın ödemeleri gerçekleştirildi" şeklinde konuştu.

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