Kazada can kaybını azaltmak mümkün mü? Trafikte bir anlık hata nasıl felakete dönüştü?

Manisa'nın Akhisar ilçesinde 11 kişinin hayatını kaybettiği, 27 kişinin yaralandığı otobüs ve çekicinin çarpıştığı feci kazanın geri manevra nedeniyle meydana geldiği ortaya çıktı. Kavşağı geçtiği belirtilen otobüsün geri hareket ettiği anlar güvenlik kamerasına da yansıdı. A Haber muhabiri Sefer Ayçe ve kameraman Halil Karahan olay yerindeki ayrıntıları araştırırken, Güvenli Sürüş Eğitmeni Erol Hülagü kazayı değerlendirerek benzer faciaların önlenmesi için alınabilecek tedbirlere dikkat çekti.