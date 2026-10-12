Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan Anadolu Ajansı Editör Masası programında gündeme ilişkin açıklamalar

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda fon soruşturmasına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz'ün sorularını yanıtlayan Yılmaz, yaklaşık 44 bin vatandaşın ödemesinin gerçekleştirildiğini açıkladı. Fonların olağan ve olağanüstü tasfiye süreçlerinde kamu kaynağı kullanılmadığını vurgulayan Yılmaz, Meclis'teki düzenlemenin kabul edilmesi halinde süreçte kalan yatırımcı sayısının 100 binin altına düşebileceğini söyledi. Yılmaz, Özgür Özel ve ana muhalefetin açıklamalarına da tepki gösterdi.