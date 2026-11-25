Ünlülere yönelik uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında yeni gelişme! 1 şüpheli tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca fuhuş, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti, temini, kullanımı veya bulundurulması suçlarına yönelik yürütülen soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 24 şüpheliden Adli Tıp Kurumunda uyuşturucu testi için örnek alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından İstanbul Adliyesine sevk edildi. Zanlılardan biri tutuklanırken 9'u hakkında adli kontrol talep edildi.