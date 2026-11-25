TBMM'de İzleme Komisyonu kuruluyor! Numan Kurtulmuş'tan siyasi partilere yazı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Terörsüz Türkiye hedefi kapsamında kurulacak İzleme Komisyonunun 19 üyeden oluşacağını açıkladı. Komisyonda görevlendirilecek milletvekillerinin belirlenmesi için siyasi partilerin grup başkanlıklarına yazı gönderildi. Milletvekillerinin isimlerinin 30 Kasım Pazartesi günü saat 17.00'ye kadar Meclis Başkanlığına bildirilmesi istendi. Öte yandan MHP'nin İzleme Komisyonunda görev alacak üyeleri de belli oldu.